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華呼籲動員反間諜 美表關注
中國國家安全部日前開設微信公眾號並發布文章，呼籲全社會動員反間諜，美國國務院發言人米勒周三稱對此舉表示關注。他指美方認為，鼓勵公民互相監視是令人非常擔憂的事情，而美方會一如既往地密切關注中方擴大反間諜法的實施情況。（綜合報道）
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