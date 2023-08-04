郭台銘指台海開戰毀經濟 「華爾街股市10秒崩盤」

郭台銘表示，他日前訪美期間與久仰的美國作家佛里曼相談甚歡，台灣在世界經濟扮演的角色，重要性遠遠大於烏克蘭。他指，如台灣發生戰爭，從軍事角度也許能抵擋3個月，但對於世界經濟衝擊巨大，對華爾街金融秩序的影響更是即時性。他與佛里曼都同意，若台海開戰，世界金融市場是抵擋不住海嘯般的衝擊。

稱台主流民意選擇和平

郭台銘又指，佛里曼在《世界是平的》（The World Is Flat）一書中睿智且尖銳地提出在全球化的脈絡下，科技與通訊快速進步，世界正被抹平，全世界的人正空前地接近彼此，群體相互連結。他告訴對方，台灣主流民意是要和平、不要戰爭，超過三分之二的中間選民都選擇和平，畢竟台海戰爭對世界經濟的毀滅性打擊是不可估量。