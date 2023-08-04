美軍頻現蹤 華啟動東海防空識別區

【本報綜合報道】台媒昨報道，中國大陸解放軍空軍的驅離範圍擴大，開始採用「東海防空識別區」，整個範圍已經在台灣北端，疑針對頻繁現蹤的美軍。與此同時，解放軍公布東部戰區近日在東海開展實兵實彈演練。

有台灣軍事迷錄得一段解放軍空軍驅離美國軍機的廣播，內容為：「北緯26度55分東經122度59分識別碼1755之美國飛機，注意！我是中國空軍，你已進入中華人民共和國東海防空識別區，表明你的飛行目的！」錄音顯示解放軍空軍已採用「東海防空識別區」一詞驅離美國軍機，據報其位置在台灣防空識別區北端和大陸東海防空識別區的重疊區域。