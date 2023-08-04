美改良導彈震懾中國

彈頭更輕射程更遠 增太平洋作戰優勢 英媒周三報道，美國國防部和國會正研究武器改裝方案，透過改良導彈炸藥的化學成分和使用更輕的彈頭，提升射程多達20％，使美軍能夠在遠離中國的地方作戰，以在太平洋地區獲得優勢。國會參眾兩院仍在就項目最終資金談判，但兩黨已對努力威懾中國達成普遍共識。

美國國會正審議總值8,600億美元（約6.7萬億港元）的國防法案，參議院上周披露法案中，至少1,300萬美元（約1億港元）的專項資金，將用於規劃、擴大和製造可用於推進導彈或替代彈頭中炸藥材料的化合物，並在國防部內設立高能材料辦公室。辦公室將成為橫跨陸海空三軍的協調機構，由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）負責。眾議院版本的法案要求國防部實施一項試點計劃，以CL-20化合物更換3種現有武器中的炸藥或推進劑，試圖增加現有武器射程。

新化合物炸彈 400磅具千磅殺傷力 CL-20在上世紀80年代由加州的一個政府實驗室開發，高能技術中心（Energetics Technology Center）一篇論文稱，該材料能讓400磅炸彈與1,000磅炸彈具有相同殺傷力，並補充中國正以工業規模製造CL-20，並將其應用於武器系統。高能技術中心專家預計，更換CL-20的候選武器包括美國軍工企業洛歇馬丁的遠程反艦導彈和增程空對地導彈，波音的魚叉反艦導彈，以及洛歇馬丁和RTX公司的標槍反坦克導彈。

另有英媒昨引述消息報道，美國白宮將要求國會為台灣提供武器資金，作為烏克蘭補充預算申請的一部分，以在中國大陸威脅日益增加之際，加快向台灣供應武器。報道指，預計於本月內正式提交國會審議，國會一旦通過，台灣將首次通過美國納稅人資助的外國軍事融資計劃獲得武器。

加快對台供武 中方批評破壞穩定 美台商業協會表示，台方仍在等待歷屆美國政府批准總值230億美元（約1,794億港元）的軍售，有些逾5年前已宣布，美國軍事指揮官經常就延誤交付的情況表示失望。中國駐美大使館則指，堅決反對美台建立軍事關係及對台提供武器，呼籲美方停止為台海和平與穩定帶來風險。本報綜合報道