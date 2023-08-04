呃網友買情趣用品 警拘逾300人

【本報綜合報道】上海浦東警方近日成功偵破以交友為名實施購物詐騙的犯罪團夥，先後搗毀18個組織，逮捕超過300人，涉案金額逾500萬元人民幣（約551萬港元）。組織成員假藉婚姻不幸為由，要求詐騙對象必須買情趣用品作為禮物，才能線下見面。

內媒周三報道，警方今年2月初接報一宗購物詐騙案件，王姓男子通過網絡交友平台認識一名女網友後，準備見面前對方要求他先在某網店內購買情趣用品以示誠意，惟事後女方將他拉入黑名單。王男認為商品價格高於市場價，選擇退貨時，店方卻以已拆包裝和超過退款期限等理由拒絕退款。王男才發現自己受騙，遂報警求助。

浦東警方循線調查，鎖定林姓涉案人員，他在網上通過變聲器等方式男扮女詐騙。警方發現其背後隱藏一個專門以交友為名實施購物詐騙的犯罪團夥，該組織分工明確，分為老闆、代理、客服、員工4個層級，再發展下線。警方目前已刑事拘留205人，47人被採取刑事強制措施。