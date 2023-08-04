寶能傳欠薪14億元 董事長遭圍毆浴血

開會時要求裁員 車窗被貼討糧字條 廣東深圳市近日傳出有大批員工在寶能集團總部門口追討欠薪，董事長姚振華的座駕被貼上討薪字眼的紙張，他亦被員工圍毆受傷流血。內媒報道稱，姚振華從人群中脫離後，按原定計劃進入寶能辦公室開會，會上下達裁員指標，要求裁員162人。

轟追薪犯法反被駁斥 事發於周一，姚振華乘搭的黑色座駕車窗和擋風玻璃上，均被人貼上「還我工資」、「欠薪14月」等字樣的紙張。為阻車輛開走，有員工用鐵鏈將其腰帶綁在副駕駛外的車門上，並高舉手機拍攝現場。期間兩名被欠薪的員工喊話：「姚老闆，我們只要工資。」姚振華回喊道，「你們這是犯法！」但立刻有人回應：「你欠薪兩年不犯法？」

姚振華當時正被保安和討薪員工圍堵在路中間。現場一片混亂，在數名討薪人員追逐之下，姚振華不慎摔倒，一名討薪者立即飛撲過去，將其按倒在地，姚振華佩戴的眼鏡被打掉。視頻的最後，姚振華被身後的保安扶起，由保安人員護送進入大樓。寶能集團債權人陳男指出，到現場圍堵的人多半是寶能集團的供應商。

網上流傳寶能集團體系的欠薪情況表，集團16個板塊欠薪超過13億元（人民幣‧下同，約14億港元），其中自2021年7月至去年4月欠薪7.2億元（約7.9億港元），汽車業務是欠薪重災區，寶能汽車累計欠薪6.47億元（約7.1億港元），觀致汽車累計欠薪1.3億元（約1.4億港元）等。姚振華日前在會上要求對在職高管減薪，認為其不事生產，「除了會要錢還會幹甚麼」。本報綜合報道