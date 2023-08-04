中國鐵路前總經理受賄 認罪候判

【本報綜合報道】中國鐵路總公司前黨組書記、總經理盛光祖受賄、利用影響力受賄一案，昨日由陝西省寶雞市中級人民法院一審公開開庭審理。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究盛光祖的刑事責任，他當庭表示認罪、悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

涉款逾6000萬

寶雞市人民檢察院起訴指控，盛光祖在2004年至2022年利用職務便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合5,666萬餘元（人民幣‧下同，約6,183萬港元）。他2021年11月利用擔任中國鐵路總公司黨組書記、總經理的職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為相關單位在企業經營方面謀取不正當利益，2015年至2022年通過他人非法收受財物共計折合714萬餘元（約779萬港元）。