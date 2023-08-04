卡努逼近台灣 新北市191戶停電

【本報綜合報道】今年第6號颱風「卡努」於昨日上午10時，位於台北東北偏東約350公里的海面上，向西轉東北方向移動，中央氣象局持續發布海上和陸上颱風警報。台北、基隆、新北、宜蘭、台東蘭嶼等地陸續宣布，昨日停工停課。

台鐵兩線停駛 強颱風卡努持續逼近台灣，昨日至今日對台影響最明顯。台灣總統蔡英文和行政院長陳建仁等人昨日視察中央災害應變中心，蔡英文強調要全力做好防災工作。氣象局預測，卡努昨日晚8時最接近宜蘭縣，頭城鎮當日凌晨已觀測到10級以上陣風。台鐵平溪線和深澳線因當地雨量超過預警值，昨日近中午起陸續停駛；原定周五舉辦的2023桃園地景藝術節亦延至周六舉行。

海巡署北部分署勸離公告管制區內逗留的民眾及釣客，目前已勸離1,589人。中央災害應變中心昨日公布，截至當日上午8時，全台一般災情共63宗，其中22宗路樹倒塌，目前未有人命傷亡；新北市有191戶停電。台北士林區路邊有大樹倒塌，樹根掀翻行人道地磚，並阻礙來往交通。