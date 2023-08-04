黑龍江或現龍捲風 連續兩日停課停工

應對極端天氣艱巨 河北河道連番漲水 內地中央氣象台昨日清晨繼續發布強對流天氣黃色預警，內蒙古、黑龍江、吉林等9地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，並可能出現龍捲風。黑龍江哈爾濱市自周三至昨日停課、停工、停運，要求民眾非必要不外出。暴雨下黑龍江G10綏滿高速公路昨日有橋樑路基被洪水沖毀，發生塌陷，導致交通中斷。期間有兩輛私家車跌入坑中，傷亡未明。

受風暴「杜蘇芮」和冷暖空氣共同影響，河北自上月27日至周三期間持續暴雨近144個小時，全省平均降雨量146.2毫米，折合水量275億立方米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的兩倍多。漳河、子牙河、大清河、永定河等主要河道出現163站次漲水過程，海河流域發生流域性大洪水，子牙河、大清河、永定河先後發生所在河系一號編號洪水。

河北疏散122萬人 逾10萬人搶險 河北洪澇應急響應級別由Ⅲ級提升為Ⅱ級；為緩解北京防汛壓力，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米，目前共疏散122.9萬人，派4,705支搶險隊伍逾10萬人和2,217個工作組趕赴現場救援。山東省消防救援總隊調派濟南、淄博等7支防汛救災排澇分隊，周三抵達河北災區。

另於上月29日因受暴雨影響而滯留的Z180、K1178、K396次列車乘客，曾被困車上超過一天，期間一度缺糧，又與外界通訊中斷。至昨日凌晨，最後一班滯留乘客順利抵達北京豐台站，至此所有滯留乘客安全疏運完畢。

內地目前正處於「水深火熱」之中。中國氣象局昨日在北京召開新聞發布會指，內地上月平均降雨量為122.2毫米，接近常年同期的121.7毫米，其中北京和河北的降雨量為歷史同期第3多。與此同時，新疆盆地、甘肅河西、內蒙古中西部等地持續高溫。華北、黃淮等地高溫極端性強，上月超過35℃的高溫日數為5.4天，為1961年以來歷史同期第3多，其中新疆吐魯番錄得48.7℃。本報綜合報道