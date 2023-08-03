臉吸11鋁罐 日男再破世績

日本31歲男子菅野俊一通過減少鋁罐和皮膚的氣壓，成功將11個鋁罐吸在臉上，近日獲健力士世界紀錄認證刷新紀錄，他曾於2009年以9個鋁罐打破有關紀錄。他表示，自幼便擁有很大的額頭，認為這是幫助他打破紀錄的獨特之處，當其他人請求他表演這項才能時，他也會感到很高興。