機上邂逅旅遊同好 覓得真愛網民羨慕

都說真愛難尋，緣分到時卻無法阻擋。美國一名女子熱愛旅遊，多年前一次偶然機會下，在飛機上認識其丈夫並發現彼此一拍即合，不久後更與對方喜結良緣。兩人此後到處旅行，並將經歷和旅程分享至網上，令不少人艷羨不已。

相知相戀 步入教堂 馬丁娜（Martina Johnson）與丈夫約翰遜（Leslie Johnson）於2014年11月，從紐約市飛往肯尼亞內羅畢的飛機上結緣，馬丁娜當時因與友人的座位分開而坐在約翰遜身後，同樣與友人分開坐的約翰遜對馬丁娜產生興趣後主動搭話，兩人至航程結束前一直愉快地聊天，並交換了聯繫方式。儘管兩人在此後旅程並未相約，卻先後在餐廳和回程的飛機上遇見，加深了彼此認定會在一起的想法，約翰遜甚至形容一切似乎是命中注定般。

馬丁娜和約翰遜回家後依然保持聯繫，更開始約會及結伴旅行，戀愛一年半後約翰遜在兩人到英國旅遊期間求婚成功，並在俄亥俄州哥倫布舉行婚禮。時至今日，旅行仍是兩人生活最重要的一部分，更在社交平台上記錄其旅遊經歷，旨在鼓勵他人追隨他們的腳步。馬丁娜表示，旅行是她最熱愛的活動，更助她遇到一生摯愛，堅信找到自己喜歡的事情並一直堅持，它會引導自己走向正確的路。本報綜合報道