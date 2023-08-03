藏逾百件古旗袍 上海女傳承文化

【本報綜合報道】旗袍是中國的傳統服飾，不少人更為其充滿古典美的韻味折腰。中國上海市一名女子自幼熱愛旗袍文化，不僅收藏逾百件古董旗袍，更通過在網上發布短片的形式，讓更多人了解旗袍之美，稱這是她希望一直發展下去的事業。

受母薰陶 張愛玲小說啟發 楊真真從小受從事旗袍裁縫的母親影響，加上初中時熱愛看已故作家張愛玲的小說，因而愛上旗袍。她指張愛玲對服裝細節描寫得非常好，筆下穿旗袍的女性各有各美。她表示，從前喜歡逛古董市場，偶然認識一些古董商並接觸到古董旗袍，認為非常時尚和美麗，自此開始收藏之路，至今已有7至8年。

楊真真收藏的旗袍大部分屬於上世紀20至50年代，家中目前主要收藏春夏款旗袍，其他藏品需特地租用倉庫擺放。她會用雪梨紙包好每件旗袍，避免面料之間直接接觸，防止刺繡的繡線褪色，能更好地保護旗袍。她現為時尚科普類博主，在網上講解旗袍款式的歷史變化和關於旗袍的奇聞軼事，希望為宣傳傳統旗袍盡一分力，計劃未來出書或繼續拍片講述相關發展史以及舉辦展覽，讓更多人熟知旗袍。