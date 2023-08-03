陝西熊貓骸骨出土 2000年前殉葬漢文帝墓
內媒周二報道，考古人員早前在中國陝西省白鹿原挖掘漢文帝霸陵，首次從西側的動物殉葬坑掘出一具逾2,000年歷史的大熊貓骨骼。漢文帝霸陵南方約兩公里的薄太后南陵外藏坑於1975年，也曾出土大熊貓頭骨和犀牛骸骨。
頭向帝陵 體現權力
陝西省考古研究所研究員胡松梅介紹，漢文帝霸陵殉葬坑新發現的大熊貓骨骼非常完整，頭向帝陵且尾向西邊，應屬秦嶺北坡的大熊貓。考古專家表示，《史記》中曾記載「渭川千畝竹」，說明當時西安附近環境非常適合大熊貓生長。
漢代墓陵考古發掘出的陪葬文物、五穀糧食及家禽家畜方面，均體現當時會按照逝去先人生前的生活習慣及起居用度，打造成地下世界的習俗。專家指出動物殉葬坑象徵皇家陵園的地下苑囿，是帝王在另外一個世界賞玩或使用的動物儲備。
報道指，動物骨骼陪葬亦是一種財富及權力的體現，故儘管漢文帝以節儉名留青史，但從出土的動物骨骼來看，其陵墓仍舊採取「減禮不減制」的規格。陪葬珍禽異獸象徵皇家苑囿的做法由來已久，並隨陵園規劃形制發展，表現形式有所不同。當中包括被學者認為是秦始皇祖母夏太后的戰國晚期神禾塬大墓，外圍一條外藏坑中陪葬大量珍禽異獸；秦始皇帝陵外藏坑亦有一條水禽坑，說明皇家陵墓用動物陪葬的習俗。本報綜合報道
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