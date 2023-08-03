月均28℃ 日本創150年來高溫

【本報綜合報道】日本氣象廳周二表示，日本上月因易受暖空氣籠罩影響，月均溫達攝氏28.7度，超越2004年所創下的攝氏28.5度紀錄，創下1875年統計以來新高。

東京市區上月平均氣溫高達攝氏28.7度，成為統計史上最熱的7月。此外，神奈川縣橫濱市7月平均氣溫高達攝氏28.2度，日本全國153個觀測點有25處平均氣溫創新高。從各個地區來看，日本北部創下1946年開始統計以來，歷來7月最高溫紀錄。

韓酷熱兩個半月23死 日本各地方政府為免民眾中暑，紛紛開放安裝冷氣的空間，作為免費避暑場所。為了確保更多休憩場所，政府甚至安排藥店等店舖供民眾避暑。一名住在東京都的80歲長者在避暑點藥局表示：「今年特別炎熱，能夠在涼爽的地方休息令人感激。」

對岸南韓近日亦出現高溫天氣，當地消防部門昨日表示，從今年啟動酷暑應急響應的5月20日至今，高溫天氣導致23人死亡，同比增加逾兩倍。中央災難安全對策本部要求高危群體制訂高溫應對措施，並預防高溫天氣對農畜水產業造成不利影響。