為泰黨轉投保守派陣地 他信密友競逐總理

泰國前總理他信計劃下周四（10日）回國前夕，由他信幼女貝東丹領導的為泰黨昨日宣布放棄與改革派前進黨合作，再組新政黨聯盟，推舉房地產商人斯雷他（Srettha Thavisin）角逐總理，藉此爭取保守派支持，從而結束政治亂局。

放棄改革派 組10黨聯盟 由於為泰黨決定不與下議院第一大黨前進黨合作，即代表8黨聯盟解散。《曼谷郵報》及英國傳媒連日引述消息報道，為泰黨將與8黨聯盟中部分政黨，加上自豪泰黨、公民力量黨及民主黨等一共5個政黨合作，組成手握下議院302席的10黨聯盟。

避免觸怒軍方 不談112條 除組成新政黨聯盟，為泰黨亦決定推舉與他信關係密切的斯雷他成為新總理人選。為免國會明日舉行聯席會議未能選出總理，斯雷他昨日受訪時承諾，為泰黨將不再觸及修改刑法112條，即俗稱冒犯君主罪，藉此爭取由軍方把持的上議院支持。

當談及放棄改革上述法例原因時，斯雷他稱假如國民希望看到國家向前發展，新政府成功成立，那就需把刑法112條問題放在一邊。他重申國家目前最重要是解決經濟及民生問題，首先要確保人民擁有足夠食物，以及確保經濟好轉。

與此同時，憲法法院今日將決定，是否受理國會否決再次提名皮塔成為總理候選人申訴。多名法律專家憂慮，無論憲法法院受理或拒絕上述申訴，均會影響國會遴選總理程序。另一邊廂，一名與他信關係密切的泰國發展黨成員估計，他信將乘搭私人飛機降落曼谷廊曼機場，未有提及具體日期。該成員稱，他信知悉自己回國後會被帶上法庭，若有需要亦願意入獄。本報綜合報道