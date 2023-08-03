兩岸國際

澳洲託兒所男職員 性虐91童

澳洲一名託兒服務中心男性前員工涉嫌2007年至2022年，在澳洲昆士蘭省、新南威爾士省及海外一個國家性虐待91名女童，並把過程上載網絡。他去年8月被捕，被控1,623宗虐待兒童罪名，本月21日出庭，罪成最高可被判終身監禁。（綜合報道）
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