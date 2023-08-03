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襲擊4路人 墨爾本刀煞落網
澳洲墨爾本一名持刀36歲男子昨日在市內西北部襲擊4名路人，事後一度逃離現場，最終在附近地鐵站落網。警方正在調查案件，未知男子施襲原因。傷者分別是兩男兩女，年齡介乎30多歲至80多歲，均獲送院接受治療。（綜合報道）
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