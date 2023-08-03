瑞典駐土耳其領館工 遭槍傷

瑞典最近發生多宗褻瀆回教《可蘭經》的抗議活動，瑞典駐土耳其西部城市伊茲密爾的名譽領事館一名土耳其籍女員工，周二在領事館門外被人開槍襲擊，嚴重受傷。另外，因應安全局勢惡化，瑞典首相克里斯特森表示，應該防止一些與該國關係非常薄弱的人士入境犯罪，他預計周四正式決定加強邊境管制。（綜合報道）