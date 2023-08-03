美再派神盾艦赴中東制伊朗

【本報綜合報道】面對伊朗多次扣押商船，美國持續增兵中東地區，再多一艘神盾驅逐艦抵達區內執行任務。與此同時，法國攻擊核潛艇敍弗朗號上周四現身並穿越埃及蘇彝士運河，它配備乾甲板掩蔽艙，可以讓特種作戰人員在潛艇潛航時出入。

負責中東地區行動的美國海軍第5艦隊周一表示，神盾驅逐艦斯特蒂姆號前一天在阿曼灣行動，協助確保中東地區的海上安全及穩定。根據美國國防部發布的資料，斯特蒂姆號以加州聖迭戈海軍基地為母港，上月16日至18日訪問印度果阿邦；它在指揮架構上，隸屬於負責西太平洋與印度洋地區行動、第7艦隊旗下第71特遣隊。

美國此前在中東地區部署神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號，最新照片顯示麥克福爾號上周六在波斯灣，托馬斯‧哈德納號周一在亞丁灣行動，未知該艦之後是否北上通過蘇彝士運河從紅海返回地中海。新加坡有網民周三拍到，保羅‧漢密爾頓號當天過航新加坡與馬來西亞柔佛州之間的柔佛海峽。