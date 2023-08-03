尼日爾政變 法撤僑航班抵巴黎

【本報綜合報道】西非國家尼日爾日前爆發軍事政變，罷免總統巴祖姆。法國、意大利、西班牙相繼宣布撤僑，法國首班撤僑航班周三返抵巴黎。聯合國西非和薩赫勒問題特使西芒（Leonardo Santos Simao）稱，希望沒必要使用武力，但若巴祖姆沒有恢復權力，預計西非國家經濟共同體將向尼日爾部署軍隊。

法國官員指約600名法國國民希望離開尼日爾，另有400名來自比利時、丹麥等其他國籍人士希望撤走。首班撤僑的軍用運輸機主要接載法國人，官員希望周三前完成撤僑。法國外交部指，針對法國駐尼日爾首都尼亞美大使館的暴力事件，是決定撤僑的原因之一。西班牙宣布準備安排70多名國民撤離，意大利也指正在安排航班。

尼國總理促國際助平亂 由巴祖姆任命、身在法國的尼日爾總理馬哈馬杜，敦促國際社會幫助敉平政變，並強調尼日爾必須繼續保持民主國家的地位。與恐怖組織阿蓋德有關聯的尼日爾聖戰運動（JNIM）一名前成員指，政變會分散和削弱尼日爾軍隊注意力，令恐怖分子坐大。