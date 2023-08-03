波蘭高官指忘恩 烏外交部不滿

莫拉維茨基

【本報綜合報道】波蘭總統府一名官員近日的爭議言論致烏克蘭不滿，兩國傳召彼此大使抗議。波蘭總理莫拉維茨基周二批評烏克蘭，強調波方在俄烏戰爭期間向烏方提供大量援助。烏克蘭總統澤連斯基翌日開腔回應，稱非常感謝波蘭的歷史性支持，不允許破壞兩國人民關係，呼籲各方冷靜。

澤連斯基籲雙方冷靜 波蘭總統府國際政策局局長普日達奇（Marcin Przydacz）受訪，談及歐盟延長對烏克蘭穀物的進口禁令，指保護波蘭農民的利益十分重要。他稱：「烏克蘭確實得到波蘭大力支持，它應該開始感激波蘭在最近數月和數年為烏克蘭所發揮的作用。」烏克蘭外交部事後召見波蘭大使齊霍茨基（Bartosz Cichocki），稱有關烏克蘭人對波蘭援助忘恩負義的說法不實及不可接受；波蘭外交部亦召見烏克蘭大使兹瓦里奇（Vasyl Zvarych）抗議。

莫拉維茨基表示，齊霍茨基是俄羅斯入侵烏克蘭當天，留在基輔的唯一一個國家代表，認為烏克蘭外交部不應該傳召。他表明，波蘭始終捍衞國家聲譽和安全，任何他國利益都不會凌駕於波蘭利益之上。澤連斯基稱感謝每一個提供協助的國家，波蘭與烏克蘭一起成為歐洲真正的盾牌，盾牌上沒有一個裂縫不能彌補，各國人民自由和福祉、歐洲價值觀、戰勝共同敵人俄羅斯的勝利高於一切。

普日達奇