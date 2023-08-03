白羅斯兩直升機演練 波蘭指犯境急增兵

波蘭國防部周二證實，白羅斯兩架直升機在兩國邊境附近演習期間侵犯波蘭領空。波蘭向北約通報事件，國防部長布瓦什查克下令增派軍力至邊境，波蘭外交部召見白羅斯臨時代辦要求解釋。白羅斯國防部否認直升機侵犯波蘭領空，指摘波蘭藉此在白羅斯邊境附近集結部隊和軍事資產。

民眾睹飛越屋頂 雷達未探測到 波蘭媒體周二報道，有民眾在邊境波德拉謝省比亞沃韋扎上空目擊白羅斯直升機，飛越房屋屋頂。當地有開源情報分析員指，越境的分別是白羅斯米24和米8直升機，飛入波蘭領空約3公里，飛越比亞沃韋扎時掉頭返回白羅斯。

波蘭武裝部隊作戰司令部發言人戈雷謝夫斯基（Jacek Goryszewski）最初回應指，雷達沒記錄到直升機侵犯波蘭領空，白羅斯事前向波蘭通報當天會在邊境附近飛行訓練，最多只會有3架直升機，是邊境地區的常見情況。媒體引述軍方消息解釋，只要能見度足夠高，民眾就能從比亞沃韋扎目擊直升機，以為在波蘭一側上空。

白國指波蘭「諮詢主子」後改口 但波蘭國防部周二晚突改口，稱白羅斯直升機侵犯波蘭領空，由於越境直升機飛行高度低，雷達系統很難探測。布瓦什查克下令向邊境增兵，部署更多部隊和裝備，特別是作戰直升機。波蘭國防部指摘俄羅斯和白羅斯最近加強針對波蘭的混合行動，考慮到可能發生進一步挑釁，呼籲外界負責任傳播和評論事件，因事件可能被俄白政權利用。

白羅斯國防部發聲明，否認有米24和米8直升機侵犯波蘭波德拉謝省領空，表明會把這一未經波蘭客觀控制數據證實的資訊，視為民間流言。白羅斯國防部另發文，形容波蘭「顯然是在諮詢了海外主子之後」，才改變對此事的看法，相關說法沒得到波蘭數據支持，只是「老太太的故事」。俄羅斯軍事和政治衝突研究中心主任克林采維奇稱，在局勢升溫的情況下，波蘭應當記住，根據國家間的正式協議，攻擊白羅斯等同於攻擊俄羅斯，而在這樣的情況下，所有武器都有可能被使用。本報綜合報道

布瓦什查克 直升機疑似路線圖