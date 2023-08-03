美研製新隱形轟炸機B21 疑延誤

【本報綜合報道】美國空軍與防務公司諾斯諾普格魯曼正在研製B21新一代隱形戰略轟炸機，但雙方以保密為由沒有披露研發日程進度的詳情。有航空新聞網站周一報道，相比B2上一代隱形戰略轟炸機的研發日程進度，新機明顯出現落後的情況。

B21隱形戰略轟炸機去年12月2日亮相，它具備同時投射常規彈藥及核武的能力。美國空軍2015年10月向諾斯諾普格魯曼予約合約，2018年12月才通過關鍵設計審查，首架飛行測試飛機今年第二季首次接通電源。報道指，B21隱形戰略轟炸機如今距離通過關鍵設計審查超過4.5年、距離首次公開展出241天，但尚未進行飛行測試。

防務公司稱須確保首飛順利 相比之下，B2隱形戰略轟炸機1989年7月17日首次飛行時，距離通過關鍵設計審查3.75年、距離首次公開展出238天。如果B21隱形戰略轟炸機如期今年底前展開首次飛行，代表距離通過關鍵設計審查5年，整個項目落後B2隱形戰略轟炸機1.25年。惟諾斯諾普格魯曼當年因需要重新設計，導致B2隱形戰略轟炸機首飛押後18個月。

美國空軍及項目相關負責官員一直對外強調，B21隱形戰略轟炸機項目如期推進。諾斯諾普格魯曼今年3月曾經解釋，為了確保飛行測試富有成效，必須確保新機首次飛行時不會出現問題，令他們在下次飛行前毋須額外花兩個月的時間解決問題。