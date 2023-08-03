民調指倘拜登特朗普對壘 支持率相若

【本報綜合報道】美國《紐約時報》及錫耶納學院周二公布最新民意調查，預測總統拜登及前總統特朗普在明年大選再次碰頭將勢均力敵。被問及是否認為特朗普犯下嚴重聯邦罪行時，認同的比例由49%微升至51%，不認同的比例由40%下跌至35%。

民意調查上月23日至27日訪問1,329名登記選民，投票給拜登及特朗普的比例均43%。特朗普在基層選民的支持率略高於拜登，88%登記共和黨選民選擇特朗普，83%登記民主黨選民選擇拜登。獨立選民對拜登的支持率是42%，對特朗普的支持率37%。

拜登籌款拋離逾億元 同一民意調查顯示民主黨團結支持拜登，特朗普在共和黨初選佔主導地位。選民對支持對象不感興奮，53%受訪者對特朗普有少許或非常不滿，54%人士對拜登不滿。

此外，拜登及民主黨全國委員會在今年第二季籌得7,200萬（美元‧下同，約5.6億港元），特朗普的共同籌款委員會在今年首季進帳5,380萬（約4.2億港元）。惟美國政治新聞網Politico分析指，特朗普陣營同期支出達5,700萬（約4.4億港元）。