刑事檢控雙刃劍 或助特朗普凝聚支持者

【本報綜合報道】美國前總統特朗普再度遭刑事檢控，最新一宗涉及企圖推翻2020年總統選舉結果。分析認為刑事指控將是雙刃劍，或成為特朗普角逐共和黨總統候選人的助力。惟他可能因遭刑事起訴，失去獨立和溫和人士支持，從而導致敗選。

無黨派政治分析師羅森貝格在特朗普遭起訴前表示，事件將有助凝聚特朗普支持者，把焦點放在他的主張上，即建制派和「深層政府」如何反對他和他們。自特朗普首次被起訴以來，他在共和黨內的支持度扶搖直上，遙遙領先佛羅里達州州長德桑蒂斯近30個百分點，現階段或堅持他的競選策略，並利用最新的起訴書來強化核心論點，即再次競選總統是為了保護他的支持者，以免失控的司法部操縱共和黨人。

仍需設法拉攏溫和派 起訴書能夠幫助特朗普鞏固基本盤支持並贏得共和黨提名，但對在明年大選的助力有限，屆時必須設法贏得更多持懷疑態度的溫和派共和黨和獨立人士青睞。分析認為相比特朗普之前兩宗訴訟案，被控推翻選舉結果對他更不利，因為這代表一位正在競選爭取重返白宮的前總統，涉嫌試圖利用政府權力的槓桿顛覆民主、違背選民的意願繼續留任，拒絕向勝出合法選舉的當選人交出權力。更甚者，在他及其盟友煽動及慫恿下，大批支持者淪為暴徒衝擊國會山莊，損害美國的民主基礎。