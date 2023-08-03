共和黨斥司法部助拜登轉移視線

彭 斯

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果，周二遭起訴。民主黨表態支持聯邦大陪審團的起訴決定，共和黨譴責司法部誹謗和陷於黨派政治，起訴是為了轉移總統拜登次子亨特的醜聞；前副總統彭斯倒戈批評特朗普。

國會眾議院議長麥卡錫認為起訴具政治企圖，司法部試圖轉移新聞焦點，聲言眾議院共和黨人將繼續揭開拜登商業和雙層司法體系的真相。在黨內初選民調僅次特朗普的佛羅里達州州長德桑蒂斯稱，美國衰落原因之一是法治政治化，必須立法改革。

另一共和黨總統參選人史葛認為，司法部處理特朗普和亨特的案件非一視同仁。

彭斯批評特朗普 同樣競逐共和黨提名資格參選總統的彭斯，在聲明形容憲法比任何人士的職業生涯更重要，任何把自己置在憲法之上的人士都不應該成為總統。他說：「在1月6日，前總統特朗普要求我在他與憲法之間作出選擇，我選擇憲法，將永遠都是。」

彭斯稱特朗普有權被無罪推定，但意味對方的候選人身份將涉及更多關於案件的討論。

另一方面，國會參議院多數黨領袖舒默和眾議院民主黨領袖杰弗里斯在聯合聲明強調，沒有人可以凌駕在法律之上，包括特朗普。前國會眾議院議長佩洛西讚揚司法部調查，強調罪名必須通過法律程序，在沒有任何外界干擾的情況下和平地進行。

麥卡錫