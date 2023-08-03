謀推翻總統選舉 特朗普又被控4罪

4個月3度遭刑事起訴 重返白宮添暗湧 美國前總統特朗普力爭再度入主白宮之路又遭受打擊，一個聯邦大陪審團周二以涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果為由作出起訴，是他4個月內第3度面對刑事起訴。特朗普周四將出庭應訊，他批評這些都是虛假指控及干預選舉行為；提交起訴書的司法部特別檢察官史密斯揚言，將尋求「速戰速決」審理案件。

特朗普被控的罪名依次是串謀欺詐美國、串謀妨礙官方程序、妨礙及企圖妨礙官方程序、串謀妨礙權利，主要發生在2020年11月至2021年1月期間，包括1月6日特朗普支持者衝擊國會山莊，試圖阻止國會認證選舉人票確認拜登當選總統。

起訴書指出，特朗普在選舉落敗後決心繼續掌權。他在總統選舉投票日、即2020年11月3日後不久，尋求利用不法手段不點算合法的選票。起訴書寫道：「被告透過無孔不入、破壞穩定的選舉舞弊謊言，製造廣泛的不信任。這些陰謀的每一項都針對美國聯邦政府具有基礎性質的職能：國家收集、點算、認證總統選舉結果的程序。」

起訴書披露與彭斯對話 此外，起訴書披露了不少新訊息，特別是特朗普與彭斯的對話。2020年12月25日，當彭斯致電特朗普祝賀聖誕快樂時，對方很快把話題轉到翌年1月6日上，要求他當天拒絕認證選舉人票；彭斯反駁指「你知道我不認為自己有權力改變結果」。翌年元旦日，彭斯表示沒有憲法基礎否決或退回選舉人票時，特朗普直斥他「你太誠實」。

至於1月6日國會山莊暴動案，起訴書指出特朗普當天在白宮收看電視直播時，向在場其他人士表示：「看，這是他們試圖竊取選舉的後果，這些人感到憤怒。」他同日亦與案中的共同串謀者，試圖致電國會議員，希望說服他們押後認證程序。國會參眾兩院同日深夜恢復召開聯席會議，負責主持的彭斯翌日凌晨宣布確認拜登當選。

6共同串謀者未有開名 至於案中6名共同串謀者，起訴書沒公開姓名，僅指出他們是4名律師、一名司法部官員、一名政治顧問。

美國傳媒根據起訴書的相關內容得出該5人身份：特朗普的私人律師朱利安尼，憲法律師伊斯曼（John Eastman）、保守派律師鮑威爾（Sidney Powell）、司法部律師克拉克（Jeffrey Clark）以及律師切斯布羅（Ken Chesebro）。

特朗普此前已經因掩口費案及涉嫌不當處理機密文件案被起訴，其競選團隊發表聲明，形容今次起訴只是帶有政治動機的「獵巫」行動新一章，更令人想起1930年代的納粹德國、前蘇聯及其他極權、獨裁政權，並重申特朗普一直遵守法律及憲法。

特別檢察官稱速戰速決 史密斯召開記者會發表聲明，指2021年1月6日對國會山莊的攻擊，是對美國民主體制史無前例的攻擊，這場行動由被告的謊言促成，這些謊言旨在妨礙美國政府基礎性質的職能。他強調針對這宗案件尋求迅速審理，以便相關證據在法庭接受查驗。本報綜合報道

特朗普再度面對刑事起訴，為重返白宮之路增添一定阻力。 特朗普試圖推翻2020年總統選舉結果案控罪 特朗普目前面臨的官司