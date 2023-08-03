涉侵犯新疆人權 美禁兩華企產品進口

【本報綜合報道】美國政府周二以涉嫌違反新疆人權為由，將兩間中國企業列入《防止強迫維吾爾人勞動法》實體清單中，昨日起禁止它們的產品進入美國。

被制裁的包括電池製造商駱駝股份，以及天然色素及香料製造商晨光生物科技集團。美國國土安全部表示，今次決定是為了在美國供應鏈消除強迫勞動，另外亦是為針對新疆維吾爾人、其他宗教及少數族裔持續發生的種族滅絕及反人類罪追究責任。

美國國土安全部長馬約爾卡斯表示，將繼續與所有夥伴合作，在促進合法貿易流通的同時，將新疆強迫勞動製造的產品排除在美國貿易外。至今共有24間中國公司被列入《防止強迫維吾爾人勞動法》實體清單。

助黑名單華企 美查兩公司 另外，美國傳媒周二報道，美國國會眾議院中國問題特別委員會正在調查全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）和國際指數公司MSCI，指它們涉嫌引導美國資金流入被美方列入黑名單的中國公司，批評此舉加劇本已嚴重的國家安全威脅，破壞美國的價值觀。

中國外交部早前回應有關清單時，曾批評美國想以強迫勞動為幌子，在新疆製造強迫失業，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。