台陸軍航特部中校涉諜 6人受查

【本報綜合報道】台灣軍方漢光演習剛落幕，負責北部防衞、有「龍城部隊」之稱的陸軍航空特戰指揮部，爆出疑似共諜案。陸軍司令部接獲內部檢舉後，通知高檢署展開調查並指揮調查局，搜索位於桃園龍潭的陸軍航特部601旅，帶走6人，其中兩人羈押禁見。

台灣傳媒昨日報道，台灣軍方內部接獲舉報，發現有現役軍官疑勾結退伍軍官及民間人士，聽從中國大陸情報部門指示收集軍事機密。軍方立刻通報調查局桃園市調查處、國家安全處、高檢署展開搜索，被帶走的包括一名中校軍官及一名退役少校。涉案中校疑對外交付重要軍事機密，他與一名接頭男子遭羈押，其餘4人獲准交保。

陸軍空中火力最強部隊 台灣國防部正在配合調查局及高檢署偵辦，不排除更多人涉案，並對此感到痛心及嚴厲譴責，批評少數不肖人員違背守衞台灣的職責；又強調面對中國大陸對台滲透吸收，台軍持續強化反情報教育，提升安全警覺。這宗疑似共諜案向台軍投下震撼彈，601旅負責北部地區重要守備任務，包括大台北中樞，有阿帕奇攻擊直升機作戰隊等，是陸軍空中火力最強大的部隊。