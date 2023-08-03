台海軍退役兵 抱怨基層訓練不足

【本報綜合報道】解放軍艦艇在台灣周邊航行成為常態化，台灣軍方面臨艦艇數量與人力不足問題。一名曾經在台軍錦江級艦服役的退伍中士周二透露，海軍前線基層軍士官更憂心的是各種繁複業務、記錄，大量擠壓訓練時間，這才是真正可怕的問題。

人手短缺 瑣事繁重 該名中士表示，海軍艦艇官兵平時需要維護艦容、部門之間輪流處理整月艦上伙食採購工作等公差勤務。人力不足的船甚至不分科別、階級，必須經常支援帆纜工作班除銹、髹漆。平日除了上述雜事，還要面對每年每季或不定期的各種業務校閱、操演校閱。

此外，遇上定保、大修工程時，本應守在前線的戰鬥人員，也難以避免地成為工廠師傅的助手，且經常配合上級要求加班趕工，此期間卻忽略作為海軍最為重要的訓練。就算師傅沒加班，他們也需要自行完成部分修船工程，此期間非但挪不出時間訓練，甚至修船也非常趕工，所有工作的時間緊促，更是令基層民怨沸騰。

中士表示，不能怪基層能力不足、學習力不夠，而是高層長官用了其他方式限縮他們原本能夠全心全意投入訓練的時間，「海軍的操演訓練是不連貫的、不落實的、不膽大的，海軍的業務是滿足長官用的，幫長官避險用的，海軍的訓練呢？」