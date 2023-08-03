王毅重任外長 布林肯邀請訪美

【本報綜合報道】美國國務院周二表示，美國國務卿布林肯已經正式邀請再度出任中國外交部長的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問美國。中國外交部昨敦促美國停止借任何名義、以任何方式，加強美台軍事聯繫和武裝台灣，對美方向台方提供軍事援助，表示強烈不滿、堅決反對，提出嚴正交涉。

美國國務院發言人米勒表示，主管亞太事務的美國助理國務卿康達周一與中國外交部北美大洋洲司司長楊濤在美國國務院大樓會晤，已經清楚表達轉為邀請王毅。至於王毅是否接受邀請及可能訪問的時間，米勒指這留給中方回應，美方預期北京會接受邀約，也預期訪問會發生，但目前尚未安排時間。中國駐美大使館發言人表示，楊濤與康達在會晤中，就中美關係及共同關心的全球及地區議題，進行坦誠、深入及建設性的交流，至於高層交往，中美會保持必要的溝通。