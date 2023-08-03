李鐵涉賄將受審

去年11月被帶走 引發足壇反腐風暴 內地官方昨日通報，中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局偵查終結，移送檢察機關審查起訴。咸寧市人民檢察院近日向該市中級人民法院提起公訴。

有內地體壇媒體人日前透露，李鐵今年5月被正式轉送看守所後，並沒因前國足主帥的身份受到特殊照顧，其居住條件與其他人一樣，未享有單間待遇，而是住在6人「大通鋪」，而他所睡的床質量很差。媒體人又指，李鐵需要每天勞動幹活，晚上還要值兩小時班。內媒指，李鐵案下一步將進入法院庭審階段。

被囚看守所 足協13人被查 李鐵去年11月涉嫌嚴重違法接受調查，隨後引發內地足壇反腐風暴。包括李鐵在內，中國足協目前至少有13人被帶走調查，職位遍布各個部門，其中有足協主席陳戌源等人。內地官方曾於上月中下旬通報，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍因涉嚴重違紀違法受查，涉事官員愈揭愈多。

媒體人認為，這顯然不是「反賭掃黑」的終章，近來再有中超球隊主力球員被帶走調查，可以預見未來還會有更多現役球員落網。當中包括南通支雲主力球員施曉東和徐駿敏上月被官方抓去「飲茶」，該媒體人認為兩人很可能在崑山FC或南通支雲效力期間出現問題。本報綜合報道

陳戌源 譚海 戚軍