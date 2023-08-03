網絡保護未成年人 阻止豪花誘導

該指南提出，移動智能終端、應用程式、應用程式分發平台之間應該實現聯動，並具備自動切換功能。當用戶從未成年人模式退出時，需要家長驗證同意。網絡直播、網絡影片錄音、網絡社交等網絡服務提供者應該針對未成年人使用其服務，設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能，同時合理限制他們單次消費數額和單日累計消費數額，不得向他們提供與其民事行為能力不符的付費服務。此外，未成年人模式下不得設置以應援集資、投票打榜、刷量控評等為主題的網絡社區、群組、話題，不得利用泛娛樂化功能和內容誘導未成年人沉迷網絡。