網絡保護未成年人 阻止豪花誘導
【本報綜合報道】國家網信辦昨日就《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》公開徵求意見，將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，推動模式覆蓋範圍由應用程式擴大到移動智能終端、應用商店，強化未成年人網絡保護。
該指南提出，移動智能終端、應用程式、應用程式分發平台之間應該實現聯動，並具備自動切換功能。當用戶從未成年人模式退出時，需要家長驗證同意。網絡直播、網絡影片錄音、網絡社交等網絡服務提供者應該針對未成年人使用其服務，設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能，同時合理限制他們單次消費數額和單日累計消費數額，不得向他們提供與其民事行為能力不符的付費服務。此外，未成年人模式下不得設置以應援集資、投票打榜、刷量控評等為主題的網絡社區、群組、話題，不得利用泛娛樂化功能和內容誘導未成年人沉迷網絡。
查處違規 關閉7704間網站
根據國家網信辦周一消息，今年上半年，全國網信系統依法查處網上各類違法違規行為，累計約談5,518間網站，下架120款移動應用程式，關停87款小程序，會同電訊部門關閉7,704間違法網站，督促相關網站平台依法依約關閉逾3.9萬個違法違規帳號。
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