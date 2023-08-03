嚴打黑惡勢力破逾2萬宗刑事案

【本報綜合報道】內地傳媒周二引述公安部數據，去年重點打擊涉企黑惡勢力犯罪，合共打掉167個黑社會性質組織、1,500餘個惡勢力犯罪集團，破獲兩萬餘宗各類刑事案件。當局又打掉400餘個涉網黑惡犯罪組織，破獲8,800餘宗案件，並打掉50個負面輿情敲詐黑惡犯罪組織。

經濟犯罪方面，公安機關持續組織開展打擊洗錢和地下錢莊、虛開騙稅以及「獵狐」等專項行動，查處非法金融活動和證券期貨犯罪，協同推進民企腐敗整治。全國公安機關去年合共立1.2萬宗職務侵佔、挪用資金、商業賄賂案件，以及1.7萬宗合約詐騙案件，抓獲一批疑犯，挽回經濟損失26億餘元人民幣（約28.5億港元）。

此外，公安機關去年偵破2.7萬宗侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪案件，強化與企業和行業組織合作，建立「知識產權流動警務站」等機制。

公安部組織全國公安機關聚焦「網絡水軍」針對民營企業實施的造謠引流、輿情敲詐等違法犯罪，以及針對民營企業的黑客攻擊，連續開展「淨網」專項行動，優化網上營商環境。