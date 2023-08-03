湛江常委 樂昌書記涉貪雙開

【本報綜合報道】廣東省紀委監委網站昨日公布兩名官員被開除黨籍及公職，他們分別是湛江市委前常委、統戰部部長鍾力，以及樂昌市委前書記陳宏宇。兩人都因為嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

鍾力被指違規收受禮金，大搞賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區的政治生態；貪欲膨脹，以權牟私，利用職務便利在工程承攬、房產開發等方面為他人牟取利益，並非法收受巨額財物。陳宏宇被指收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，將應該由個人支付的費用安排他人支付；任人唯私唯利，在省青聯職務推薦工作中利用職權為他人牟取利益；私德敗壞，搞錢色交易；利欲熏心，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、設備採購等方面牟取利益，並非法收受巨額財物。