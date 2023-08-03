山洪毀高級酒店 住客撤離

【本報綜合報道】京津冀地區連日暴雨，北京市門頭溝區是受災最嚴重的地區之一，當地號稱全市最貴酒店的悉曇酒店傳出被山洪沖毀。酒店周二指所有住客和員工安全，除了大堂水浸和大堂外部分景觀損毀嚴重，其他完好無損，目前已經停業。

斷水電網絡 大堂滿泥漿

內地傳媒報道，有網民周一在社交網發文求救，表示自己被困在悉曇酒店，路被山洪沖毀，酒店裏沒信號、沒電、沒熱水。從網民上傳的圖片顯示，酒店內部一片狼藉，大堂滿是泥漿，部分園林小橋景觀被毀。酒店工作人員周一回應表示，目前通訊已經恢復，酒店所有人有序撤離，酒店正在統計損失。酒店周二也在官方微博發文，表示在政府幫助下，已經第一時間打通落山的通道，順利把住客送離酒店。