山洪毀高級酒店 住客撤離
【本報綜合報道】京津冀地區連日暴雨，北京市門頭溝區是受災最嚴重的地區之一，當地號稱全市最貴酒店的悉曇酒店傳出被山洪沖毀。酒店周二指所有住客和員工安全，除了大堂水浸和大堂外部分景觀損毀嚴重，其他完好無損，目前已經停業。
斷水電網絡 大堂滿泥漿
內地傳媒報道，有網民周一在社交網發文求救，表示自己被困在悉曇酒店，路被山洪沖毀，酒店裏沒信號、沒電、沒熱水。從網民上傳的圖片顯示，酒店內部一片狼藉，大堂滿是泥漿，部分園林小橋景觀被毀。酒店工作人員周一回應表示，目前通訊已經恢復，酒店所有人有序撤離，酒店正在統計損失。酒店周二也在官方微博發文，表示在政府幫助下，已經第一時間打通落山的通道，順利把住客送離酒店。
悉曇酒店位於門頭溝區潭柘寺鎮紫暘山莊，佔地約2萬平方米，由17個傳統中式院落組成，共有38間客房，配套設施齊全。酒店景觀由日本造園大師野村勘治設計，耗時8年斥資8億元（人民幣‧下同，約8.8億港元）建造，去年4月剛試營業。酒店房價從6,000元（約6,600港元）到1萬元（約1.1萬港元）以上不等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：