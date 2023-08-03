故宮遭水淹 專家稱雜物塞渠肇事

【本報綜合報道】北京市近日暴雨成災，網上流傳故宮博物院慈寧宮積水的畫面，有人質疑「之前故宮600年都未被淹過，現在卻被淹了」；也有人認為這是現代化的排水改造破壞原有的系統。專家發現積水由暗渠被雜物堵塞所致，清理後迅速解決問題；又強調故宮博物院只維修保養排水系統部分區域，無大規模的排水改造。

並非600年不曾積水 故宮博物院世界遺產監測部主任狄雅靜表示，故宮的排水系統非常複雜，雨水降到屋面上導到台基，再通過院落中間向兩邊導出到明渠，之後匯流到金水河；其餘院落積水落到暗渠，然後流到院落外的支渠匯入幹渠，最後流到金水河。

目前故宮每年3次打開暗渠清淤，工作人員不時發現膠樽、膠袋、毛巾甚至衣物等雜物堵塞暗渠。近日故宮慈寧宮西側積水，也是由於暗渠淤塞所致，經疏通後排水回復暢順。

故宮博物院行政處副處長于翔指出，所謂「600年故宮不會積水」，更準確的說法是故宮積水也能夠迅速排乾。實現這樣的效果，一方面依靠良好的古雨水系統，另一方面後期清理維護工作不可或缺。在明朝萬曆三十五年、嘉靖二十五年，以及清朝嘉慶六年、光緒十一年，都有歷史文獻記載故宮出現「水直入紫禁城」的情況。