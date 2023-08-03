書店數十人 困毒氣倉獲救

降雨70小時 河北涿州重災 受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀等地連日暴雨，降雨時間或持續70小時，部分區域最大累計降雨量接近1,000毫米。衞星影像顯示，北京市城區部分地區較以往新增大面積水體；河北省多地災情極嚴重，其中涿州市境內多條河流流量顯著增大，新增水體面積料逾20平方公里。當地一間倉儲中心數十名員工被困，附近工廠疑似洩漏毒氣導致多人不適；至昨日早上10時受困員工已經全部獲救。

水浸至2樓 鄰廠釋異味氣體 網上書店中圖網周二發布消息，指他們有數十名員工被困在涿州倉儲中心的辦公樓，水位升至二樓位置，大量圖書受損；加上附近一間膠帶廠還釋放出非常刺鼻的異味，有人出現惡心嘔吐徵狀，請求網民幫忙把求救訊息傳開。受困員工從二樓撤離到四樓，聯絡到的救援隊因有毒氣體持續洩漏而被熏得睜不開眼，無法靠近救援。

涿州市目前全區域停水、局部停電，因有老人及幼兒受困，急需大量船隻疏散災民及運送奶粉等物資。昨日凌晨開始，公羊救援隊航空特勤隊在涿州市高新區永樂村利用直升機解救被困在汪洋48小時的居民，目前已經救出19人，包括一名手抱嬰兒。

涪城一號衞星周一晚上成像的影像結合災前衞星影像顯示，涿州市的歷史水體面積約為15平方公里，截至當晚該區雨災中新增水體面積約21.55平方公里，受災耕地面積約為8.45平方公里。

另一張網上流傳由中國高分三號衞星周二早上拍攝的圖像，顯示隨着上游降雨形成的洪水持續下洩，涿州市區三面被洪水包圍。此外，北京市房山區大石河流域水體面積較此前明顯增大，大片農田被淹，道路被洪水阻斷。

旅客困列車兩日 遼寧雨災4死 暴雨下有列車停駛導致旅客受困車上，滯留北京市門頭溝區落坡嶺的K396次列車首批328名乘客，被困兩天兩夜後昨日抵達北京豐台站。

武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員周二徒步4小時到達落坡嶺，把首批救援物資送到旅客手中。鐵路部門和重點站區管委會準備水、麵包等食品，以及輪椅、擔架、救護車等救助設備，同時安排400輛的士等交通工具，提供轉車指引，並有專人協助有需要人士改票。

與此同時，內地東北部分地區開始出現強降雨天氣，特別是黑龍江省南部、吉林省北部一帶回波較強。昨日起3天之內，強降雨將轉戰東北地區、內蒙古自治區東部等地。黑龍江省氣象台昨日發布暴雨紅色預警信號，遼寧省東港市近日暴雨導致4人遇難。本報綜合報道