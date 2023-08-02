歐洲青年變悲觀 政治社會更動盪

一個國家的未來依賴年輕一代，不過，如果年輕人對社會前景及生命抱持悲觀態度，將會出現甚麼問題？這正是國家關注所在。德國權威的社會研究機構「TUI-Stiftung」，多年來在歐洲7個國家對7,000名16至26歲青年進行的調查結果顯示，他們愈來愈傾向悲觀，52%認為自己一代不會比自己父母生活得更好，主要是社會資源及機會分配不均，而政府也不能充分反映他們的需要，他們期望可以有一個更強的歐洲政府。

這項研究亦顯示，經濟強大的德國年輕人，比經濟較弱如西班牙、希臘的年輕人樂觀，愈是低下階層，就愈悲觀及不滿，因為他們更體會到社會極大的不平等及不公義。調查亦顯示，最感悲觀的人，較多是有移民的背景，反映他們未能更好地融入社會。至於教育方面，研究顯示受過高等教育的會較樂觀，而他們尋找好職位及高薪工作，與幸運、相熟親友及人脈等關係更大。

不滿政府 走向民粹 據分析，這種愈來愈悲觀的情況，很大程度是因為年輕人經歷一個多元化危機年代，先是新冠疫情，然後是俄烏戰爭，連帶高通脹及經濟衰退，再加上氣候惡化等，帶來更大的社會憂慮。

此外，受訪者對歐洲的政府及民主制度愈來愈不滿，其中德國的滿意度仍比不滿意度高，但南方歐洲國家如西班牙、希臘就有過半數受訪者表示不滿。年輕受訪者普遍表現出更大的民粹主義傾向，對當前掌政的「政治精英」的信任及期望下降，他們表示要更積極參與政治運動以爭取改革。

調查亦顯示，他們對選舉投票的期望降低，傾向在網上收集意見，支持向政府提交改革及政策方案，搞街頭收集簽名向政府表達意見，更支持多參與遊行示威，以及可用更激進的行動如靜坐及堵塞交通的示威，雖然他們承認行動不會即時奏效，但起碼可以引起社會廣泛關注。在這方面，德國年輕人會用較溫和的手段，但南歐國家的年輕人較多支持用激烈手段。

與此同時，他們對自己政府的不滿意度正在上升，對歐盟政府的信任度則還算穩定。柏林自由大學政治學教授法斯（Thorsten Faas）認為，年輕人對本國政府的信心危機，需要政府長時間理性面對才能改善。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻