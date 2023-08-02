豐鎮市獲頒中國首個月餅地標
【本報綜合報道】中國內蒙古自治區豐鎮市周日在第6屆月餅（美食）文化節上獲中國烹飪協會頒發月餅美食地標城市牌匾，成為中國首個月餅美食地標城市。
擁200多家相關企業
豐鎮市市長李英在活動上表示，豐鎮月餅隨一代代烘焙藝人的撫昔創新、不斷探索，使具有300年歷史傳承的小月餅成為富民增收的大產業。中國烹飪協會主席團副主席、內蒙古餐飲與飯店行業協會會長郎立興則稱，從2017年豐鎮市舉辦首屆月餅美食文化節，迄今已連續舉辦了6屆，豐鎮月餅在全國的知名度、美譽度逐年上升，豐鎮市成為中國首個月餅美食地標城市，榮譽來之不易。
資料顯示，目前豐鎮市有月餅企業200餘家，2022年銷售收入達5億元人民幣（約5.5億港元）以上，相關從業人員達到6萬人。作為豐鎮月餅發源地，豐鎮市隆盛莊鎮被成功列入全國首批傳統村落和第6批中國歷史文化名鎮、自治區級首批非遺特色村鎮，月餅以及系列乾貨製作工藝被列入自治區級非物質文化遺產名錄。
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