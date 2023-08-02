豐鎮市獲頒中國首個月餅地標

擁200多家相關企業

豐鎮市市長李英在活動上表示，豐鎮月餅隨一代代烘焙藝人的撫昔創新、不斷探索，使具有300年歷史傳承的小月餅成為富民增收的大產業。中國烹飪協會主席團副主席、內蒙古餐飲與飯店行業協會會長郎立興則稱，從2017年豐鎮市舉辦首屆月餅美食文化節，迄今已連續舉辦了6屆，豐鎮月餅在全國的知名度、美譽度逐年上升，豐鎮市成為中國首個月餅美食地標城市，榮譽來之不易。