沉浸在宋代百態 遊清明上河世界

實時渲染技術 重現畫中角色

此外，孫羊老店同樣富有新意，以宋時氣息、光影及樂曲等沉浸式體驗和全息技術，呈現出孫羊老店熱鬧繁華的景象，每位參觀者所看的情節不盡相同，集中反映了宋代社會《東京夢華錄》筆下的生活氣息。另有展區通過3D影片呈現汴河碼頭，將散點透視的原作畫面還原成視覺上可移動的立體空間，讓觀者擁有親歷其境般的體驗，彷彿真的登上小船觀賞千萬孔明燈升起的盛景。本報綜合報道