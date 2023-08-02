南非女子斯特德曼（Linda Stedman）近日在東部克魯格國家公園附近，發現一隻雌性果子貍帶着4隻幼崽在雨中奔跑玩耍，為此感到震撼及興奮。她指，果子貍極少在日間出現，今次遇到果子貍一家更是罕見，最終在牠們被其他經過車輛嚇到並躲進灌木叢前，成功拍攝到牠們玩耍的珍貴一幕。