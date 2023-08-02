悉尼男熱情可嘉 自研海膽成專家

未受專業教育 設博物館展逾兩萬標本 讀萬卷書不如行萬里路，澳洲傳媒昨日報道，新南威爾士省悉尼一名男子儘管未曾修讀專業學位，卻憑藉滿腔熱情，成為一名海膽專家。他還設立了海膽博物館，展示逾兩萬個不同外觀及形態的標本，為學界研究海膽提供重要貢獻。

米斯凱利（Ashley Miskelly）1982年收到母親到豪勳爵島旅行後帶回的海膽，自此便對海膽充滿興趣。他表示，海膽外形及外殼的圖案令他着迷，且沒有兩個完全相同的海膽，其中一個形似雪花的海膽標本較為特別，它的刺看起來像樹枝，但整體外觀與雪花更相似。

曾撰論文 貢獻學界良多 米斯凱利曾出版有關研究海膽的書籍並撰寫科學論文，但他從未接受專業教育，而是靠自己挖掘各種知識。他表示，作為分類學家不一定要通過大學學習，許多知識不僅限於課本上，又指不少19世紀撰寫有關新物種論文的作者也沒有學位，卻能通過日常觀察力獲得知識。他會將科學工作與外出視察相結合，針對特定問題作考察和研究，認為靠自己發現新事物是件好事。

悉尼大學海洋生物學教授伯恩（Maria Byrne）表示，當公民對某方面事物充滿熱情，其知識面可能超越學者，形容米斯凱利設立的博物館讓人們對海膽產生興趣並意識到牠們的魅力，其豐富的知識更為學界帶來富有新鮮感的見解。本報綜合報道