巴國集會爆炸54死 IS分支認責

【本報綜合報道】巴基斯坦親塔利班激進回教政黨伊斯蘭神學者協會周日的集會遭遇自殺式襲擊，造成54人死亡包括5名兒童，近200人受傷。回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）阿富汗分支「伊斯蘭國－呼羅珊省」（ISIS-K）周一宣稱對事件負責。

ISIS-K在網站發表聲明，宣稱派出襲擊者在巴尤爾西北部的一場集會引爆炸彈背心，事件是ISIS-K反對違反回教民主形式的持續戰爭一部分。警方指，集會在帳篷內舉行，至少有1,000人參加。居民稱當政黨領袖抵達集會，參加者正在高呼真主偉大時，就響起震耳欲聾的炸彈聲，人們隨即呼救，救護車數分鐘後趕到接走傷者。

總理致電哀悼 襲擊事件的死者周一舉殯，數百名男子跟隨靈柩前往清真寺和空地祈禱，靈柩然後進山埋葬。數十名輕傷人士陸續出院。醫生透露，重傷傷者在醫院死亡，死亡人數會繼續上升。有受傷男童的父親指一家對事件震驚，並質問兒童到底做錯了甚麼。

伊斯蘭神學者協會由強硬派神職人員拉赫曼（Fazlur Rehman）領導，是總理夏巴茲‧謝里夫聯合政府成員，在巴尤爾勢力強大，準備參加今年10月或11月舉行的選舉。夏巴茲‧謝里夫致電拉赫曼表示哀悼，並向對方保證策劃襲擊的人將受懲罰。