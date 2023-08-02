氣候人患應對不濟 威尼斯或列瀕危世遺

聯合國教科文組織（UNESCO）周一建議，把意大利著名旅遊城市、有「水都」之稱的威尼斯列入瀕危世界遺產名錄。專家認為，威尼斯正受氣候變化和旅客過多等問題影響，面臨不可逆轉的損害，而意大利政府部門在保護方面做得不足。

UNESCO世界遺產委員會指，自2021年警告把威尼斯列入名單以來，意大利政府一直沒有持續實質溝通，提出的糾正措施仍不夠充分和詳細，「威尼斯在解決長期存在的複雜問題、特別是在與大眾旅遊、發展項目和氣候變化有關的問題方面沒有取得重大進展。這些問題正在威脅到威尼斯的文化、環境、景觀屬性及價值的完整性」。

市長斥教科文欠資助保育 UNESCO希望威尼斯列入瀕危世界遺產名錄，將促使意大利地方和國家利益攸關方能致力解決問題。威尼斯市政府發言人稱，將仔細閱讀委員會公布的建議，並將與意大利政府討論。

意大利威尼斯前市長卡恰尼（Massimo Cacciari）批評UNESCO作出欠缺知識的判斷，只懂得批評，但沒有提供任何保育資助。

UNESCO專家定期審查1,157處世界遺產狀況，今年建議列入把烏克蘭敖德薩歷史中心、基輔及利沃夫；西非國家馬里廷巴克圖鎮，以及敍利亞、伊拉克和利比亞的幾處遺址，列入瀕危世界遺產名錄。

審查狀況 9月開會定奪 UNESCO的21個成員國將於今年9月在沙特阿拉伯開會，屆時作正式決定。

威尼斯每年舉行面具嘉年華，已成為世界最大嘉年華會之一。遊客到聖馬可廣場飲咖啡、坐貢多拉遊河，都是基本指定動作。今年5月，威尼斯運河部分河水變成綠色，引起關注，警方懷疑是氣候變化活動人士所為。當地政府後來指綠色物為無毒物質螢光素，但來源仍然未明。本報綜合報道