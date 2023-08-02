美搗非法實驗室 揭材料含新冠

非法實驗室位於加州弗雷斯諾一個倉庫，由州政府與聯邦政府經過數個月調查後採取行動。倉庫的房間有多瓶液體及疑似自製的醫療測試設備，並存放大量可疑生物材料。多隻老鼠在惡劣環境生活，牠們經過基因改造，可以感染和攜帶新冠病毒病源；其中178隻已經死亡，餘下則安樂死。CDC化驗倉庫內的可疑生物材料，檢測到至少20種潛在傳染源，包括新冠、愛滋、可引致肝癌的肝炎病毒、瘧疾、皰疹等。

倉庫租戶是Prestige BioTech（PB），它是在內華達州註冊的企業，但在加州沒有營業許可。PB行政總裁是華裔男子，他指PB是醫療設備生產商Universal Meditech Inc.（UMI）的資產繼承人，UMI破產後資產就被轉移到倉庫。惟PB在加州的註冊地址是空置辦公室，另一處在中國地址亦無法核實。截至7月7日，弗雷斯諾縣公共衞生部門已經銷毀倉庫內所有生物製劑。