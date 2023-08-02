拜登顧問報告倡限FBI監控民眾

【本報綜合報道】美國總統拜登一個顧問團周一發表評估報告，建議限制聯邦調查局（FBI）使用一項有爭議的監控法案條款，搜尋國民資訊及調查與國家安全無關案件的權力。

美國《外國情報監視法》第702條款今年底到期，白宮尋求國會授權延長。總統情報顧問委員會在長達42頁的報告指，FBI不當使用第702條款取得美國公民資訊，包括查詢聯邦參議員和州參議員的姓名，尋找相信參與前年國會暴動的人士，以及大規模搜索2020年反警暴示威者的姓名。報告認為，該條款應該僅限於外國情報目的，FBI人員應該接受有關外國情報內容的額外培訓，但同時強調該條款對美國國家安全至關重要，一旦失效將是最嚴重的情報失誤之一。根據第702條款，FBI等美國情報機構可以在毋須法院授權下，電子監控境外的非美國人。