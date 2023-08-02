俄屢轟炸烏 9日毀糧18萬噸

【本報綜合報道】俄羅斯上月退出《黑海穀物倡議》後，多次轟炸烏克蘭黑海沿岸城市。烏外交部周一公布敵軍空襲的糧食損失總和，9天內18萬噸糧食被毀。

烏研用克羅地亞港口出口 烏克蘭是穀物和油籽生產大國，曾經是世界第5大小麥出口國。烏克蘭的黑海糧食出口不只是其經濟生命線，也是全球不少貧窮國家的糧食來源。聯合國世界糧食計劃署本來逾80%小麥採購來自烏克蘭黑海出口，用以支援埃塞俄比亞、也門、阿富汗、索馬里等國。俄羅斯總統普京上周四宣布，準備免費向布基納法索、馬里、厄立特里亞等非洲國家，分別提供2.5萬至5萬噸不等糧食，並擴大俄非多領域合作。

烏克蘭外交部長庫萊巴周一在首都基輔，與克羅地亞外交部長拉德曼會晤，雙方同意研究利用克羅地亞在多瑙河及亞得里亞海的港口，出口烏克蘭的糧食。庫萊巴稱任何讓糧食重新出口的努力，都是對緩解世界糧食安全的真實及有效之貢獻。

另俄羅斯退出《黑海穀物倡議》後，警告從黑海駛往烏克蘭的船隻，將視作運送軍事物資。一艘民用貨船在美國海軍P8海上巡邏機護航下，從以色列出發穿越黑海，周一下午駛入多瑙河烏克蘭流域，成為首艘公開無視俄羅斯警告的船隻。