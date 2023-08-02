莫斯科再遇襲 機場一度停飛

【本報綜合報道】俄羅斯首都莫斯科商業區繼周日後，周二凌晨再受烏克蘭無人機襲擊，一幢50層高大廈的21樓玻璃外牆損毀，俄羅斯經濟發展部位於同層。由於無人機襲擊，莫斯科伏努科沃國際機場一度暫停航班升降，飛機改道至其他機場。

莫斯科市長索比亞寧表示，防空系統擊落多架企圖飛向莫斯科的無人機，其中一架撞向上一次受襲的大廈。連續兩次受襲的大廈內有多個俄羅斯政府部門辦公室，包括貿易部、經濟發展部、通訊部。索比亞寧指，損毀的玻璃外牆面積為150平方呎，襲擊沒有造成傷亡。

俄羅斯國防部稱，兩架施襲無人機在莫斯科外圍被擊落，另一架在電子戰壓制下，改變航線撞向莫斯科一個非住宅建築群。此外，俄羅斯海軍黑海艦隊兩艘巡邏船在克里米亞半島塞瓦斯托波爾西南方340公里水域，摧毀3艘施襲的烏克蘭無人艇。

烏軍誓重奪克里米亞 另一方面，英國傳媒引述消息指，逾2,000名烏軍精銳士兵正在英國受訓，準備在聖誕節前從俄羅斯手中重奪克里米亞半島。有匿名英國軍方高級消息人士透露，英軍教官希望教導烏軍學員靈活運用北約戰術塑造戰鬥空間，然後投入部隊果斷推進，但成功與否取決於烏軍能否適應及克服挑戰。