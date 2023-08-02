特朗普料遭起訴 斥司法部干預選舉

【本報綜合報道】美國前總統特朗普周一預計，隨時可能因2021年國會暴動事前發表選舉被操縱的言論，被司法部特別檢察官史密斯起訴。他指摘司法部再試圖掩蓋總統拜登陣營傳出賄賂、收買、敲詐勒索的醜聞，直斥他們干預選舉和不當起訴。

特朗普在個人社交網發文，稱「瘋狂的史密斯和他那些極具黨派色彩的暴徒，針對我和平與愛國演講的起訴書隨時都會出爐」。他早前收到司法部通知成為調查對象，表明檢察官認為有足夠證據起訴。代表律師上周與特別檢察官辦公室官員會晤，特朗普當時稱會面富有成效，他的代表試圖說明反對起訴的理由；聯邦大陪審團周二和周四開庭審理此案。

支持前總統特朗普政治行動委員會「拯救美國」周一公布，上半年總開支3,000萬美元（約2.34億港元），其中2,160萬美元（約1.68億港元）是法律開支。

共和黨參選對手轟用錢攻擊 共和黨總統參選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯發言人批評，特朗普用錢攻擊德桑蒂斯和支付律師費，而未用於擊敗拜登。特朗普發言人史蒂芬‧張說，只有令人絕望的白痴和非美國笨蛋，才會採用德桑蒂斯團隊的立場。